Токио примет чемпионат мира по прыжкам на батуте в 2019 году

Чемпионат мира по прыжкам на батуте 2019 года состоится в Токио (Япония), сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики. Эти соревнования станут одним из этапов отбора на летние Олимпийские игры, которые также пройдут в Токио в 2020 году.

Чемпионат мира 2019 года запланирован на 29 ноября — 1 декабря.

В 2017 году чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдёт в Софии (Болгария), в 2018-м — в Санкт-Петербурге (Россия).

На прошедшем первенстве мира в Оденсе российские спортсмены завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды.