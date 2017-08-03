Пригода, Костин, Каменева, Тарасевич стали 2-ми в квалификации этапа КМ в Москве

В Москве продолжается первый этапа Кубка мира по плаванию. На дистанции 100 м брассом Кирилл Пригода вышел в финал со вторым временем (57,91), Андрей Николаев — с третьим (58,08), Антон Чупков — с пятым (58,60), Рустам Гадиров – с шестым (59,05).

На 50 м баттерфляем россияне Олег Костин в квалификации стал вторым (22,70), Никита Королёв — третьим (22,94). На дистанции 50 м на спине Мария Каменева вышла в финал со вторым результатом (26,83), Анастасия Фесикова – с шестым (27,35).

Россиянин Григорий Тарасевич стал вторым в квалификации на 200 м на спине (1.52,56), Дмитрий Мальцев – третьим (1.53,32). На 200 м комплексом шестой в отборе стала россиянка Кристина Вершинина (2.12,85).

На 100 м комплексом россиянин Сергей Фесиков вышел в финал со вторым временем (52,41), Владимир Морозов – с пятым (52,71). На 200 м брассом россиянка Мария Темникова в квалификации стала третьей (2.22,77), Дарья Чикунова — четвёртой (2.24,36).