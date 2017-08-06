Перед последним забегом Болта на дорожке был задержан голый мужчина

Обнажённый мужчина выбежал на беговую дорожку перед тысячами зрителей на Олимпийском стадионе Лондона, которые с нетерпением ожидали прощального забега Усэйна Болта на 100 м. На груди голого человека с длинными волосами была изображена надпись «Мир + Любовь», сообщает The Courier Mail.



К стриптизёру тут же подбежали представители службы безопасности и стюарды, повалили его на землю, а затем увели в подтрибунное помещение, накинув на него куртку. Напоследок нарушитель порядка успел показать трибунам два пальца — символ мира.



В своём последнем в карьере личном забеге Болт завоевал лишь бронзовую медаль, уступив золото американцу Джастину Гэтлину.