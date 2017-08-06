Кениец Кируи победил в марафоне на ЧМ по лёгкой атлетике в Лондоне

Кениец Джеффри Кипкорир Кируи стал победителем мужского марафонского забега в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Он преодолел дистанцию с результатом 2 часа 8 минут 27 секунд. Серебряную награду завоевал Тамират Тола из Эфиопии, а замкнул тройку призёров легкоатлет из Танзании Альфонс Феликс Симбу.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Мужчины. Марафон



1. Джеффри Кипкорир Кируи (Кения) – 2:08.27.

2. Тамират Тола (Эфиопия) – 2:09.49.

3. Альфонс Феликс Симбу (Танзания) – 2:09.51.