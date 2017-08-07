Четырёхкратная чемпионка ОИ по бегу Катберт скончалась в возрасте 79 лет

Четырёхкратная олимпийская чемпионка в спринтерском беге Бетти Катберт скончалась в возрасте 79 лет, сообщается на официальном сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В 1974 году у австралийской спортсменки был диагностирован рассеянный склероз.

Катберт — единственная легкоатлетка в истории, которая выиграла золотые олимпийские медали в беге на 100 м, 200 м, 400 м и эстафете 4х100 м. Эти награды были завоёваны на двух Олимпиадах — 1956 года в Мельбурне и 1964 года в Токио. В 2000 году Катберт была одним из факелоносцев на церемонии открытия Олимпийских игр в Сиднее.