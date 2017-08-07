Тарасевич и Красных остались без медалей на 2-м этапе Кубка мира по плаванию

Во второй день второго этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Берлине (Германия) россиянин Григорий Тарасевич стал четвёртым в финальном заплыве на 100 м на спине. Победил поляк Радослав Кавецкий.

На дистанции 200 м кролем россиянин Александр Красных финишировал пятым. Первенствовал венгр Доминик Козма.

Плавание. Кубок мира. Второй этап. Берлин, Германия

Мужчины. Вольный стиль. 200 м

1. Доминик Козма (Венгрия) – 1.41,03.

2. Каспер Майчрзак (Польша) – 1.41,62.

3. Чад Ле Кло (ЮАР) – 1.41,67…

5. Александр Красных (Россия) – 1.42,46.

Спина. 100 м

1. Радослав Кавецкий (Польша) – 49,97.

2. Масаки Канеко (Япония) – 50,29.

3. Павел Санкович (Беларусь) – 50,70.

4. Григорий Тарасевич (Россия) – 50,75.