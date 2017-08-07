Тарасевич и Красных остались без медалей на 2-м этапе Кубка мира по плаванию

Во второй день второго этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Берлине (Германия) россиянин Григорий Тарасевич стал четвёртым в финальном заплыве на 100 м на спине. Победил поляк Радослав Кавецкий.
На дистанции 200 м кролем россиянин Александр Красных финишировал пятым. Первенствовал венгр Доминик Козма.
Плавание. Кубок мира. Второй этап. Берлин, Германия
Мужчины. Вольный стиль. 200 м
1. Доминик Козма (Венгрия) – 1.41,03.
2. Каспер Майчрзак (Польша) – 1.41,62.
3. Чад Ле Кло (ЮАР) – 1.41,67…
5. Александр Красных (Россия) – 1.42,46.
Спина. 100 м
1. Радослав Кавецкий (Польша) – 49,97.
2. Масаки Канеко (Япония) – 50,29.
3. Павел Санкович (Беларусь) – 50,70.
4. Григорий Тарасевич (Россия) – 50,75.