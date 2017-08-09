Шубенков вернулся в Москву с ЧМ в Лондоне

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прибыл в Москву из Лондона, где проходит мировое первенство. В финальном забеге россиянин, выступающий под нейтральным флагом, уступил спортсмену из Ямайки Омару Маклеоду 0,1 секунды.

«Так меня ещё никогда в Москве не встречали. Праздновали и в Лондоне. Ночью после награждения пошли отмечать в бар. Очень хорошо отметили», — передаёт слова Шубенкова корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.