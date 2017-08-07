Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

Российский легкоатлет Сергей Шубенков не сумел защитить титул чемпиона мира, став серебряным призёром первенства планеты по лёгкой атлетике, которое проходит в Лондоне. Победу одержал ямаец Омар Маклеод.

Шубенков быстро стартовал и бежал в своём темпе до финиша, позволив обогнать себя только лидеру мирового сезона. Россиянин, выступающий под нейтральным флагом, уступил спортсмену из Ямайки 0,1 секунды.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Мужчины. 110 м/б

1. Омар Маклеод (Ямайка) – 13,04.

2. Сергей Шубенков – 13,14.

3. Балаж Байи (Венгрия) – 13,28.