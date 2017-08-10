Литвинов: в этом году я не выдержал психологического давления

Российский метатель молота Сергей Литвинов прокомментировал своё неудачное выступление на чемпионате мира в Лондоне. Он не сумел пробиться в финал, занял 17-е место в квалификации.



«Я не стал бы связывать свою неудачу с сегодняшней дождливой погодой, всё отлично было. Организация, сектор — всё на высоком уровне. Да и я сам технически всё неплохо выполнял, снаряд летел в одну точку. Просто этот сезон сложился тяжело, я не выдержал в этом году психологического давления.



Я достаточно поздно получил разрешение выступать на международных стартах. Эмоционально к концу июля меня уже не хватало, было очень тяжело. Это моя ошибка, нужно было не терять настрой», – цитирует Литвинова ТАСС.

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