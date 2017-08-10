18-летняя казахстанская биатлонистка Арина Пантова будет выступать за Россию

Победительница молодёжного чемпионата мира по биатлону, бронзовая медалистка юношеских Олимпийских игр казахстанская биатлонистка Арина Пантова приняла решение поменять спортивное гражданство и со следующего сезона будет представлять Россию. Об этом 18-летняя спортсменка написала на своей странице в сети «Инстаграм».

«Думаю, немного ясности в происходящей ситуации не повредит. Мой переход никак не связан с деньгами! Это спонтанное решение объясняется гораздо проще. Сюда пригласили работать папу. Вот и всё. То, что здесь конкуренции больше, так это только на пользу. Бегать же интереснее будет. А Казахстан я всегда любила и буду любить! И никогда ничего плохого про него не говорила», — написала Пантова.

Посмотреть запись спортсменки можно в «Инстаграме».

Отметим, что Арина — дочь казахстанского тренера по биатлону Дмитрия Пантова.