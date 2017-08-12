Клишина: на ЧМ всё получилось так, как и должно было быть

Серебряный призёр чемпионата мира в Лондоне в прыжках в длину среди женщин российская спортсменка Дарья Клишина, выступающая под нейтральным флагом, прокомментировала свою первую медаль первенства планеты и долгожданный прыжок на 7 метров.

«Я очень долго этого ждала и рада, что прыгнула на 7 метров. Шесть лет не прыгала так далеко, скучала по далёким прыжкам. Знала, что нахожусь в хорошей форме, и если бы каким-то образом не реализовала её, это было бы огромным горем для меня. Но и результат хороший, и серия прыжков отличная. Очень собой довольна. Конечно, до первого места 2 сантиметра, но, наверное, грех жаловаться – это моя первая медаль с чемпионатов мира.

Думаю, впервые так ровно прыгала. Этот старт очень хорошо для меня сложился. Я была абсолютно спокойна, не нервничала, боролась в каждой попытке, пыталась бороться до последнего. Когда ты показываешь такой хороший результат в такой сильной компании — это вдвойне ценнее. Если бы был флаг, я бы радовалась и бегала с девочками. Но пришлось подождать, пока они отпразднуют. Вынуждена была постоять в стороне. Такая же ситуация, к сожалению, была и с Шубенковым.

Здесь мне проще, чем на Олимпиаде. Это мой третий опыт, и я уже знала, что будет, чего ждать. Поэтому пыталась просто не обращать внимания. Думаю, всем русским атлетам, которые здесь выступают, гораздо тяжелее, чем мне, поскольку они впервые находятся в такой ситуации. Я им, честно говоря, не завидую, поскольку сама на Олимпиаде не смогла абсолютно ни с чем справиться. Прошло полтора года, и, наверное, та ситуация меня закалила. Поэтому здесь всё получилось так, как и должно было быть", — сказала Клишина в эфире «Все на матч».