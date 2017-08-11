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Клишина завоевала серебро чемпионата мира в прыжках в длину

11 августа 2017, пятница. 22:38 Другие

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в нейтральном статусе, завоевала серебряную медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне в прыжках в длину.

Трижды в ходе соревнований Клишина улучшила своё лучшее достижение в сезоне, улетев в лучшей попытке на 7 метров. Чемпионкой мира стала американка Бриттни Риз (7,02).

Бронзовым призёром соревнований стала олимпийская чемпионка 2016 года, чемпионка мира 2015 года американка Тианна Бартолетта (6,97).

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Женщины. Длина

1. Бриттни Риз (США) – 7,02.
2. Дарья Клишина – 7,00.
3. Тианна Бартоллета (США) – 6,97.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Дарья Клишина
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