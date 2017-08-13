Диниз стал самым возрастным победителем чемпионата мира по лёгкой атлетике

Француз Йоанн Диниз, победивший в соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 50 км на чемпионате мира в Лондоне, стал самым возрастным спортсменов, завоевавшим золотую медаль за всю историю чемпионатов планеты по лёгкой атлетике.

«Прекрасный день! Я выиграл чемпионат мира, и это хорошая нота, но не стоит говорить о завершении карьеры на эмоциях, потому что впереди Олимпиада в Токио, где я очень хочу завоевать медаль», — приводит слова Диниза официальный сайт IAAF.

На данный момент Динизу 39 лет.