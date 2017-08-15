Шипулин, Волков, Слепцова и Кайшева выступят на ЧМ по летнему биатлону

Стали известны составы сборной России на чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдёт в Чайковском (Пермский край) с 25 по 27 августа. За мужскую команду будут выступать Антон Шипулин, Алексей Волков, Сергей Клячин, Александр Поварницын, Александр Печёнкин и Максим Буртасов. Женскую сборную представят Светлана Слепцова, Ульяна Кайшева, Ольга Шестерикова, Анастасия Егорова, Наталья Гербулова и Ольга Дмитриева.



В мужскую юниорскую команду вошли Карим Халили, Никита Поршнев, Игорь Малиновский, Василий Томшин, Николай Димитриев и Степан Парфёнов. За женскую юниорскую команду будут выступать Кристина Резцова, Екатерина Мошкова, Валерия Васнецова, Ксения Жужгова, Юлия Коншина и Наталья Ушкина. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.