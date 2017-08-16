Каспаров проиграл Непомнящему в пятом туре турнира по рапиду в Сент-Луисе

13-й чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Гарри Каспаров в пятом туре турнира по рапиду на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) белыми фигурами уступил своему соотечественнику Яну Непомнящему. Партия завершилась на 37-м ходу.

54-летний Каспаров, завершивший карьеру в 2005 году, в первых четырёх турах сыграл вничью, а для Непомнящего эта победа стала второй в пяти партиях.

Соревнования по рапиду завершатся в среду, 16 августа, а в четверг и в пятницу шахматисты проведут турнир по блицу.