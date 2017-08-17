Мамун: тяжело выйти в огромный мир, когда всю жизнь провёл в маленьком зале

Олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике россиянка Маргарита Мамун рассказала, с какими чувствами вспоминает олимпийский триумф, а также сообщила, что пока не приняла решение о завершении карьеры.

«Я всё ещё не осознала, что произошло. Недавно пересматривала выступление. Вроде всё случилось только вчера, но c другой стороны, столько за это время произошло, как будто Рио был в другой жизни. Девчонки – олимпийские чемпионки, предупреждали, что только спустя годы пойму, что вошла в историю. Когда смотрю выступление, руки трясутся, ощущения, будто это происходит сейчас, хоть умом и понимаю, что золото – моё. Саша, жених, вообще не может смотреть, сразу вспоминает, как нервничал тогда на трибунах. Люди придумали борьбу между мной и Яной Кудрявцевой. А на самом деле каждая соревновалась только с собой. Я даже не видела, что Яна потеряла булаву, – так абстрагировалась от всего.



На улицах иногда узнают. Бывает, подходят и говорят, что болели за меня всей семьёй, плакали. Но я никогда не стремилась к славе, я человек семейный до мозга костей: мне важнее суп сварить, к маме выбраться. С семи лет и до Олимпиады в моей жизни были только тренировки и соревнования. Отдых – раз в год, максимум на десять дней. А сейчас впервые отдыхаю, но каждый день мероприятия, съёмки… Дни летят со скоростью света, я порой теряюсь во времени, ведь с детства привыкла, что будни тянутся медленно: каждый день многочасовые тренировки и всё, а тут прям – «вжух»! Будущее пока туманно: да, я поддерживаю форму, и гимнастика меня держит. И тяжело выйти в огромный мир, когда всю жизнь провёл в маленьком спортивном зале.



Тренером я смогу стать в любой момент, но пока мне интересно попробовать что-то новое. Благо у моего Саши тоже пауза в карьере, мы с ним вместе переживаем этот период, готовимся к свадьбе, это меня и спасает. Меня предупреждала двукратная чемпионка Женя Канаева, что, когда заканчиваешь, будет депрессия и тоска по залу. Но уже травмы, и болит то тут, то там. Пока не заканчиваю. Я восстанавливаюсь и физически – лечу спину, и морально», — приводит слова Мамун SNC.