Каспаров: буду ли я снова играть в шахматы? Никогда не говори никогда!

13-й чемпион мира Гарри Каспаров, вернувшийся в большие шахматы после продолжительного 12-летнего отсутствия в спорте на этапе в Сент-Луисе, на стал ставить точку в своей карьере.



«Буду ли я когда-нибудь снова играть в шахматы? Никогда не говори никогда!», — подчеркнул гроссмейстер.



По итогам шахматного турнира по блицу и рапиду Grand Chess Tour в Сент-Луисе Каспаров занял восьмое место. В восьмом раунде турнира по рапиду в Сент-Луисе выступающий под флагом Хорватии гроссмейстер одолел Ле Вуанг Льема из Вьетнама, эта победа стала единственной для Каспарова на американском этапе и первой с 2005 года.

«Не получилось – ну и ладно». Как Каспаров вновь ушёл из больших шахмат Каспаров на первом своём официальном турнире за последние 12 лет занял восьмое место. А после этого вновь завязал с большими шахматами.