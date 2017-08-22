Российские ватерполистки разгромили Новую Зеландию на Универсиаде

Женская сборная России по водному поло в третьем туре группового этапа Универсиады в Китайском Тайбэе разгромила команду Новой Зеландии со счётом 23:3. В составе россиянок пять голов забила Анастасия Симанович. Этот успех гарантировал россиянкам выход в четвертьфинал соревнований.

Сборная России ранее оказалась сильнее ватерполисток из Великобритании и Канады, а в четверг, 24 августа, встретится с командой Венгрии.

Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй

Водное поло. Женщины. Группа А. 3-й тур



Россия – Новая Зеландия – 23:3 (4:0, 7:2, 7:0, 5:1).