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Марянян: схватка с японцем не сложилась, не смог навязать свою борьбу и проиграл

22 августа 2017, вторник. 21:34 Другие

Россиянин Степан Марянян, завоевавший бронзовую медаль чемпионата мира по греко-римской и вольной борьбе в весовой категории до 59 кг после победы над киргизом Каныбеком Жолчубековым (10:2), прокомментировал своё выступление на турнире. Также Степан рассказал, как следил за полуфинальным поединком своего обидчика по четвертьфиналу — в случае его поражения Марянян не получил бы шанса на схватку за бронзовую медаль.

«Все схватки прошёл хорошо, кроме четвертьфинала с японцем. Почему-то не сложилась схватка. Может, проблема была в психологии. Не смог навязать ему свою борьбу и проиграл. Есть ли претензии к судьям? Я никогда не киваю на арбитров, если проигрываю. Проиграл — значит проиграл. Всё равно толку нет, ничего не изменится.

Был ли уверен, что японец дойдёт до финала? Нет, у них с киргизом очень упорная борьба была, в итоге 2:1. Я сидел как на иголках, переживал и болел за японца так, как за себя не переживаю.

Правильно ли, что греко-римская борьба сейчас идёт без партера? Вообще должны вернуть партер. Много наших борцов без него страдает, я в том числе. Если бы он был, возможно, я бы выиграл.

Сюда приехали мои друзья, родственники из станицы Динская, откуда я родом. Очень много наших болельщиков было», — передаёт слова Маряняна специальный корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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22 августа 2017, вторник
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