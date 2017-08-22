Сурков: хоть и стал третьим, никакого удовлетворения нет

Россиянин Артём Сурков, завоевавший бронзовую медаль чемпионата мира по греко-римской и вольной борьбе в весовой категории до 66 кг после победы над представляющим Армению Кареном Асланяном со счётом 2:1, оценил выступление российской команды на турнире. Напомним, впервые в истории россияне остались без золотых медалей чемпионата мира в «классической», греко-римской борьбе.



«Считаю ли бронзовую медаль достижением? Может, это и достижение, но, к сожалению, ни одной золотой медали наша сборная не завоевала. Все ребята выложились на сто процентов, и тренеры нас очень хорошо подготовили. Не знаю, что произошло, приедем — будем разбираться. Хоть я и стал третьим, но никакого удовлетворения нет.



В чём может быть причина отсутствия золота? На невезение, судейство или новые правила списывать не буду — придумывать отговорки неправильно. Может, каждый из нас не до конца выложился.



Что не получилось с корейцем, почему не смог навязать свой захват? Он не шёл в борьбу, прыгал, не подпускал на близкое расстояние — как, в принципе, и всех остальных. Он закрывался, отбегал, и у меня ничего не получилось», — передаёт слова Суркова специальный корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Артём Сурков с бронзовой медалью Фото : Евгений Слюсаренко