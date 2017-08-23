Мамиашвили: в тренерском составе сборной РФ обязательно будут кадровые усиления

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал неудачное выступление сборной страны на чемпионате мира по греко-римской борьбе. Российская команда впервые в своей истории уехала с ЧМ без золотых медалей.

«Что значит „что делать с тренером?“. Я что – святая инквизиция? От команды себя никогда не отделял, проблемы команды – значит и я где-то недосмотрел. Как это говорится, сядем, проанализируем, поймём, куда двигаться дальше. Если команда Гоги Мурмановича Когуашвили представит устраивающие нас планы с прицелом уже на Токио-2020, мы продолжим движение вместе. Не стану скрывать, определённые вопросы по тренировочному процессу у меня есть, хотя всегда стараюсь не вмешиваться. Есть вещи, которые должны быть так или иначе услышаны наставниками сборной.

Скажу прямо: в обязательном порядке в составе специалистов сборной России будут кадровые усиления. Новые фамилии? Ну, я бы не назвал их новыми. Другие фамилии. Идёт рабочий процесс, никаких сенсаций", — сказал Мамиашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Слюсаренко.