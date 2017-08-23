Серебряный призёр ОИ-2016 Коблова снялась с ЧМ по борьбе из-за травмы ноги

Серебряный призёр Олимпиады-2016 Валерия Коблова не смогла продолжить выступления на чемпионате мира по борьбе из-за травмы. В первой схватке на турнире она побеждала канадку Мишель Фаззари со счётом 1:0, но получила травму ноги в начале второго периода. После медицинской помощи Валерия попыталась продолжить поединок, но почти сразу оступилась и снялась с соревнований.



Ранее, в июне 2015 года, у Кобловой был разрыв связок колена. После той травмы она вернулась к выступлениям спустя почти год, в мае 2016-го.



Чемпионат мира по борьбе проходит с 21 по 26 августа.