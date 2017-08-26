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Садулаев стал серебряным призёром ЧМ по вольной борьбе

26 августа 2017, суббота. 22:39 Другие

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг, стал серебряным призёром чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Париже (Франция). В финальной схватке двух олимпийских чемпионов Садулаев уступил американцу Кайлу Снайдеру со счётом 5:6.

Бронзовые медали завоевали армянин Георгий Кетоев и Асланбек Алборов из Азербайджана.

Вольная борьба. Чемпионат мира. Париж, Франция
До 97 кг

1. Кайл Снайдер (США)
2. Абдулрашид Садулаев (Россия)
3. Георгий Кетоев (Армения) и Асланбек Алборов (Азербайджан)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Абдулрашид Садулаев
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26 августа 2017, суббота
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