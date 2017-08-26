Садулаев стал серебряным призёром ЧМ по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг, стал серебряным призёром чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Париже (Франция). В финальной схватке двух олимпийских чемпионов Садулаев уступил американцу Кайлу Снайдеру со счётом 5:6.

Бронзовые медали завоевали армянин Георгий Кетоев и Асланбек Алборов из Азербайджана.

Вольная борьба. Чемпионат мира. Париж, Франция

До 97 кг

1. Кайл Снайдер (США)

2. Абдулрашид Садулаев (Россия)

3. Георгий Кетоев (Армения) и Асланбек Алборов (Азербайджан)