Колесниченко: Давыдова — мой кумир, она заслуживает места в Зале славы

Олимпийская чемпионка и 13-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Колисниченко поздравила Анастасию Давыдову с включением в Зал славы FINA, а также рассказала, что для неё подобное достижение не является приоритетом.



«Узнала об этом знаменательном событии из «Инстаграма» Анастасии. Анастасия Давыдова является для меня кумиром! Она первая пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании. Я тренировалась вместе с ней. Очень рада за неё, она заслуживает этого. Анастасия движется в правильном направлении, знает, чего хочет, поэтому является примером, как нужно идти к своей цели. Интересно, почему до сих пор в Зале славы не появились фамилии Ищенко и Ромашиной, потому что у них золотых медалей на чемпионатах мира даже больше. Хотелось бы, чтобы и их включили.

Хочу ли я попасть в Зал славы? Я никогда не задумывалась об этом. Маленькими шажками иду к своей цели. Буду работать, показывать всё, на что я способна. У меня нет цели попадания в этот Зал. Конечно, это было бы очень приятно, но ставить это на первый план не буду», — сказала Колисниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.