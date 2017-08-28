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Семёнов: главное, что в Париже Гогаев вернулся в элиту мировой борьбы

28 августа 2017, понедельник. 12:01 Другие

Вице-президент Федерации спортивной борьбы России, депутат Думы ХМАО-Югры Владимир Семёнов прокомментировал завоевание бронзы чемпионата мира по вольной борьбе в Париже россиянином Аланом Гогаевым (до 65 кг).

«Югра всегда славилась достижениями в лыжных гонках и биатлоне, но шаг за шагом в нашем северном регионе формируются и борцовские традиции. Вот уже 13 лет мы проводим международный турнир по вольной борьбе в Нефтеюганском районе ХМАО. Одной из традиций турнира стали мастер-классы олимпийских чемпионов для юных мальчишек Югры. Как результат — огромный интерес среди детворы и переполненные секции борьбы. И, конечно, Югре нужны свои герои борьбы, которые станут ориентиром для мальчишек. Поэтому бронза Алана Гогаева на чемпионате мира имеет прорывное значение для Югры.

Для российских борцов существует только золото, и этот максимализм должен остаться незыблемым. Но для ХМАО бронза чемпионата мира в борьбе — это событие, а Гогаев ещё сделает шаг вперёд. После неудачи на Олимпиаде-2012 у него был затяжной спад. Сперва нужно было время, чтобы восстановиться психологически, затем — освоиться в новых правилах. Зато в этом году у Алана Гогаева открылось второе дыхание.

Он очень достойно выиграл чемпионат России в Ингушетии и в Париже показал, что может пробить защиту абсолютного любого соперника. А проигранная концовка в полуфинале — это как раз следствие того, что он надолго выпал из столь значимых турниров. Главное, что в Париже Алан Гогаев вернулся в элиту мировой борьбы, а дальше тренеры сборной подскажут ему, как подняться ещё выше.

Выступит ли он на международном турнире в Нефтеюганском районе? Мы этого очень хотим, но давайте дадим ему сперва прийти в себя, проанализировать итоги чемпионата мира. Выступит ли Алан на турнире, будет зависеть от его формы и состояния. В этом вопросе будем исходить из рекомендаций тренерского штаба сборной России. 14-й международный турнир в Нефтеюганском районе стартует 29 октября, и я приглашаю всех в гости в наш край с суровым климатом, но горячим сердцем. В Париже стало известно, что на турнире будет техделегат Объединённого мира борьбы из Германии. На протяжении всего чемпионата мира Бюро UWW обсуждало первостепенный вопрос о новых весовых категориях и правилах борьбы, поэтому решения о реформе календаря и, следовательно, статусе нашего и других турниров будет приняты позже», — цитирует Семёнова официальный сайт ФСБР.

Гогаев стал бронзовым призёром чемпионата мира по вольной борьбе в Париже
Источник: Федерация спортивной борьбы России Сообщить об ошибке
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Алан Гогаев
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28 августа 2017, понедельник
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