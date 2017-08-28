Путин пообещал премьеру Венгрии рассказать теорию дзюдо

Президент РФ, почётный президент Международной федерации дзюдо Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, где сегодня, 28 августа, стартует чемпионат мира по дзюдо, отметил популярность этого вида спорта.

«Спасибо за приглашение. Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта. Я расскажу теорию. Очень популярный вид спорта, между прочим», — сказал Путин.

Орбан назвал честью право принять чемпионат мира по дзюдо, а также рассказал о публикации в Венгрии книг по дзюдо, в которых содержатся цитаты со ссылкой на российского президента.

«Я один из соавторов этой книжки, в том числе для детей», — отметил Путин.