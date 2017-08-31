Мутко: по итогам ЧМ по борьбе разбор должен быть проведён серьёзный

Вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил результат сборной России на чемпионате мира по спортивной борьбе, который прошёл в Париже с 21 по 26 августа. Российские борцы завоевали пять серебряных и пять бронзовых медалей.

«Конечно же, мы привыкли к золотым медалям. Хорошо, что есть такой вид спорта, где мы берём 10 медалей, из них – 5 серебряных, и для нас это является не очень хорошим результатом. Эту планку нужно так и держать, но надо иметь в виду, что команда обновилась. Главный турнир в любом случае – это Олимпиада 2020 года в Токио. У тренеров в первые два года нового олимпийского цикла есть возможность для экспериментов. В федерации борьбы, в тренерском штабе сборной у нас работают очень опытные люди, они сделают выводы. Потенциал у наших борцов огромный, в этом нет сомнений.

Конечно, разбор должен быть проведён серьёзный, но я знаю, что и настрой там у всех самый серьёзный. Если нужно будет, готов встретиться и обсудить с федерацией, с тренерами. С нашей стороны будет оказана любая поддержка, если потребуется, потому что для нас борьба – это стратегический вид спорта", — цитирует Мутко «Р-Спорт».