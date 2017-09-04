«Сибиряк» одержал вторую победу над «Автодором» в матче ЧР по мини-футболу

Новосибирский «Сибиряк» на выезде вновь победил смоленский «Автодор» во втором матче первого тура Суперлиги чемпионата России по мини-футболу со счётом 5:2.

У «Сибиряка» дубль оформил Руслан Кудзиев, по разу отличились Николай Плахов, Дарлан и Юлиан Шамсутдинов. В составе «Автодора» забивали Иван Кондратенков и Алексей Лялин.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Первый тур. Второй матч

«Автодор» (Смоленск) – «Сибиряк» (Новосибирск) – 2:5 (2:3).

Голы: Кондратенков, 8, Лялин, 15 – Плахов, 1, Дарлан, 13, Кудзиев, 19, 43, Шамсутдинов, 47.