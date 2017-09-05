«Русские богатыри» выиграли европейскую серию World League в классе Melges 20

На Гарде завершился заключительный этап европейской серии World League по парусному спорту в классе Melges 20. Участие в соревнованиях приняли 29 команд из Монако, Италии, Хорватии, Чехии, Японии и России.

Победу в регате одержали «Русские богатыри» Игоря Рытова (Константин Беспутин, Антон Сергеев, Вячеслав Мартынов). В рамках Russian Open (зачёт для российских команд) подиум с «Русскими богатырями» разделили RUS199 (Александр Андрианов, Александр Божко, Сергей Шевцов, Леонид Алтухов) и «ПИРогово» (Александр Ежков, Александр Екимов, Даниил Одинцов).

«Русские богатыри» также стали победителями европейской серии World League в классе Melges 20, сообщает официальный сайт ВФПС.