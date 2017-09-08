Супруга Дмитрия Малышко родила двойню

Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Дмитрий Малышко стал отцом двойни. Об этом сообщила супруга спортсмена Екатерина на своей странице в «Инстаграме».

«В нашей семье сегодня большой праздник! Мы стали сразу на двоих мальчиков богаче! Я – мама троих сыновей. С ума сойти», – говорится в сообщении.

11 января 2015 года у Малышко родился сын Филипп. Дмитрий Малышко — серебряный призёр чемпионата Европы 2010 года в эстафете, лауреат премии IBU Awards в номинации «Новичок года» сезона-2011/12.