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Российские борцы-вольники завоевали пять медалей в последний день юношеского ЧМ

10 сентября 2017, воскресенье. 21:16 Другие

В Афинах (Греция) завершился юношеский чемпионат мира по спортивной борьбе. Последние пять комплектов наград разыграли борцы вольного стиля. Российские спортсмены в заключительный соревновательный день завоевали медали во всех весовых категориях. Победителем в весе до 63 кг стал Инар Кетия. Арсамаг Хостикоев (до 76 кг) и Исмаил-бек Ниров (до 100 кг) довольствовались серебром, причём оба уступили соперникам из США при неоднозначном судействе. Магомед Абдурахманов (до 46 кг) и Имам Ганишев (до 54 кг) выиграли бронзовые награды.

Вольная борьба. Юношеский чемпионат мира. Афины, Греция
До 46 кг

1. Курт Ннамди МакГенри (США).
2. Георгий Гегелашвили (Грузия).
3. Магомед Абдурахманов (Россия) и Адлан Аскаров (Казахстан).

До 54 кг

1. Мехди Акбар Ешгивасуколаи (Иран).
2. Каната Ямагучи (Япония).
3. Имам Ганишев (Россия) и Владислав Остапенко (Украина).

До 63 кг

1. Инар Кетия (Россия).
2. Кеншин Ито (Япония).
3. Хаджимурад Гаджиев (Азербайджан) и Якор Тереза Тимер (США).

До 76 кг

1. Аарон Маркел Брукс (США).
2. Арсамаг Хостикоев (Россия).
3. Мейсам Енайатолла Заре (Иран) и Пётр Карсени (Молдавия).

До 100 кг

1. Даниэль Грэгори Клифтон Керквлиет-младший (США).
2. Исмаил-бек Ниров (Россия).
3. Сейедмехди Сейедбасали Хашемиджойбари (Иран) и Жыамухаммет Сапаров (Туркменистан).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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10 сентября 2017, воскресенье
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