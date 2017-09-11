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Коновалов: за Слепцову можем только порадоваться и пожелать удачи

11 сентября 2017, понедельник. 18:55 Другие

Женская сборная России по биатлону во главе со старшим тренером Сергеем Коноваловым тренируется в Чайковском. Пропустив сборы в Алтайском крае и словенской Поклюке, к команде присоединились Екатерина Юрлова и Ольга Подчуфарова.

«Что касается Юрловой, она пропустила весь минувший сезон из-за рождения ребёнка. Ей требовалось время, чтобы более ровно войти в подготовительный период и приступить к работе с командой. У Подчуфаровой, как все помнят, был очень тяжёлый прошлый сезон. Проявились некоторые проблемы со здоровьем. Она прошла необходимый курс реабилитации и сейчас у Оли всё хорошо, она работает в команде наравне со всеми.

В Чайковской мы приехали после сбора в итальянском Антхольце. Горный стаж для спортсмена очень важен. В Антхольце мы провели хороший рабочий сбор. А Чайковский мы выбрали, чтобы спокойно потренироваться здесь и потом без лишних переездов принять участие в чемпионате России по летнему биатлону. Плюс здесь отличные условия для тренировок. Это касается и рельефа трасс и других моментов.

Насколько важен чемпионат России? Это важная часть подготовки к сезону. К тому же, это – чемпионат страны, в нём, я считаю, должны участвовать все сильнейшие биатлонисты России. Специально мы к этим стартам не готовимся, но с большим удовольствием выступим в полном составе.

Завершение карьеры Светланой Слепцовой? Это оказалось неожиданным решением. Было небольшое расстройство, ведь мы рассчитывали на Слепцову. Но поскольку Света рассказала, что станет мамой, это всё перевешивает. Мы за неё можем только порадоваться и пожелать удачи!» — приводит слова Коновалова «Тюменская арена».

Источник: Тюменская арена Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Екатерина Юрлова Ольга Подчуфарова Светлана Слепцова Сергей Коновалов
Новости. Другие
11 сентября 2017, понедельник
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