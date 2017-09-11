Шипулин и Волков примут участие в ЧР по летнему биатлону в Чайковском

Олимпийские чемпионы 2014 года биатлонисты Антон Шипулин и Алексей Волков завершили очередной сбор, который они провели в «Жемчужине Сибири», сообщает «Тюменская арена».

Там под началом Андрея Крючкова и Андрея Гербулова спортсмены активно работали над стрельбой и проводили тяжёлые комплексные тренировки. Тюменский сбор для них стал четвёртым в межсезонье. Ранее они трудились в болгарском Бельмекене, эстонском Отепя и в Сочи.

Теперь Шипулин и Волков на исходе сентября отправятся в Чайковский на чемпионат России по летнему биатлону.