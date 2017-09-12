Слепцова: я не сожалею ни о чём в своей карьере

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года российская биатлонистка Светлана Слепцова, в конце августа объявившая о завершении карьеры в связи с беременностью, призналась, что пока не знает пол будущего ребёнка, а также рассказала об ощущениях после своих стартов на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском.



«Ещё не знаю, кто у меня будет: мальчик или девочка. Вариантов как назвать, много у моих друзей, я буду определяться, как только узнаю пол ребёнка.



Последняя моя гонка была неделю назад, но я уже перелистнула эту страницу. Ощущение, что это было не со мной. На последние старты выходила легко, совершенно не думала о гонках. Мысли были только о том, что сказать, как сообщить об уходе. Но так, как последнюю гонку я провела, не вела никогда, сделала всё тактически правильно: подпустила украинку к себе, а потом сумела убежать. Почему раньше я так не делала?

Думаю, когда наступит зима, начну скучать, особенно когда начнутся этапы Кубка мира. Сейчас такого нет, потому что столько новостей хороших за последние две недели. Живу в некой эйфории.



Мне не так тяжело уходить, потому что я знала, что это мой последний сезон. Я настраивала себя. Но чтобы вот так уйти – не ожидала. Биатлон останется в моём сердце навсегда. Я не сожалею ни о чём в своей карьере. Этот спорт дал мне всё! Все проблемы со здоровьем, нагрузки, отсутствие какой-то части детства и юности – об этом забываешь, когда стоишь на пьедестале.

С нетерпением жду, когда в Ханты-Мансийске выпадет снег, чтобы побегать в своё удовольствие. Бросать спорт резко нельзя, сердце требует нагрузки. Думаю, закатка будет продолжаться, пока врачи не запретят. Даже сейчас я понимаю, что вроде бы нельзя, но сегодня утром выходила заниматься. Знаю, что точно буду задействована на детских соревнованиях в регионе», — сказала Слепцова в прямом эфире видеоконференции Олимпийского комитета России.