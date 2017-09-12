Колмогоров: Морозов способен установить мировой рекорд на 50-метровке кролем

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров выразил мнение, что участие в Кубке мира по плаванию в короткой воде помешало Владимиру Морозову успешно выступить на чемпионате мира в Будапеште.

«Мы с Морозовым через прессу дискуссию затеяли по поводу его победы в общем зачёте Кубка мира в прошлом сезоне. Володя спортсмен, но он не понимает, что такое кумулятивный тренировочный эффект. Такие напряжённые соревнования, состоящие из девяти этапов Кубка мира, никогда бесследно не проходят. Поэтому я ждал того, что он показал на чемпионате мира. Мне кажется, Володя сейчас уже начал задумываться. Если он не поедет на третий кластер Кубка мира, выступит на чемпионате Европы на короткой воде и потом уедет готовиться в Америку, тогда от него можно ждать фантастического результата на чемпионате Европы 2018 года в Англии. А если он опять проплывет все девять этапов Кубка мира, то мы опять получим то, что получили в Будапеште. Просто есть общебиологические закономерности. Почему лидеры мирового плавания не участвуют в Кубке мира? Просто они умнее. Вот вам ответ.



В олимпийский год я, используя полномочия главного тренера сборной, буду запрещать такие эксперименты. Это же всю подготовку к главным стартам сбивает. С Володей у нас хорошие отношения. Он мне нравится по своему интеллекту. Да, он действительно талантливый спортсмен, но, с моей точки зрения, еще не реализовал полностью свои таланты. Он вполне может на «полтиннике» показать результат, близкий к мировому рекорду, но для этого надо кардинально поменять годичный цикл подготовки. Не начинать его «убийством» на девяти этапах Кубка мира. Владимир со мной не соглашается. Но мы не ругаемся из-за этого. Он даже шутил: «Сергей Валентинович, вы что, хотите, чтобы я деньгами поделился за этапы Кубка мира?», — приводит слова Колмогорова официальный сайт ЦСКА.