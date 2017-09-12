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Чупков: работаю исключительно для победы на Олимпиаде

12 сентября 2017, вторник. 20:31 Другие

Победитель чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на 200 метров брассом россиянин Антон Чупков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Колышеву признался, что нацеливается на золотую медаль Олимпиады в Токио.

«Что было, то прошло. Конечно, запас у меня большой, порядка половины секунды. Теперь работаем на Токио, там надо так выступить, чтобы потом таких мыслей не было. Расчёт был на то, чтобы отбираться в Будапешт, а там обязательно брать медаль. Иначе потом бы все говорили, что я просто один раз выстрелил, и всё. Если в Рио бронзовая медаль для меня была с привкусом золота, то в Будапеште была конкретная задача – взять медаль.

У России ещё никогда не было олимпийского золота в плавании на 200 метров брассом. Эту традицию надо прерывать! Ни секунды не думаю о себе или истории, сначала надо стать олимпийским чемпионом, а потом будут эмоции и впечатления. Есть цель выиграть на Олимпиаде, я работаю исключительно для её достижения», — рассказал Чупков.

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Почти так же сложно, как представить чемпиона мира по плаванию Антона Чупкова в футбольных воротах. А ведь всё могло быть.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Антон Чупков
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