Россиянки победили сборную Беларуси на командном ЧЕ по настольному теннису

Женская сборная России одержала победу над командой Беларуси на старте командного чемпионата Европы по настольному теннису, который проходит в Люксембурге. В матче группового этапа россиянки Полина Михайлова, Ольга Воробьёва и Яна Носкова оказались сильнее своих соперниц со счётом 3-1.

13 сентября женская сборная России проведёт ещё один поединок — с командой Польши. 14 сентября россиянки встретятся со сборной Франции.

Командный чемпионат мира по настольному теннису в Люксембурге завершится 17 сентября.