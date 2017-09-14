Федосеев и Свидлер вышли в 1/4 финала Кубка мира по шахматам в Тбилиси

Россиянин Владимир Федосеев на тай-брейке противостояния 1/8 финала Кубка мира по шахматам в Тбилиси оказался сильнее израильтянина Максима Родштейна. В четвертьфинале Владимир встретится с американцем Уэсли Со.

Другой представитель России Пётр Свидлер на тай-брейке сломил сопротивление китайца Бу Сянчжи и за выход в полуфинал поспорит с французом Максимом Вашье-Лагравом, который победил на тай-брейке ещё одного россиянина Александра Грищука. Евгений Наер уступил венгру Рихарду Раппорту.

Все четвертьфинальные пары выглядят так: Пётр Свидлер (Россия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция), Василий Иванчук (Украина) — Левон Аронян (Армения), Уэсли Со (США) — Владимир Федосеев (Россия), Рихард Раппорт (Венгрия) — Дин Лижэнь (Китай).

