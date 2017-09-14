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Сливко: лидеры сборной России Юрлова и Акимова не ставят себя выше других

14 сентября 2017, четверг. 20:10 Другие

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о ходе подготовки к сезону, а также призналась, что не чувствует конкуренции в команде.

«Если честно, выдерживать нагрузки непросто. Но я уже была в сборной в прошлом сезоне, стартовала на некоторых этапах Кубка мира, поэтому знаю требования тренеров. Старты, проходившие прошлой зимой, показали, что мне надо серьёзно прибавлять в физической подготовке. Со стрельбой всё вроде бы неплохо, а вот ходом проигрываю лидерам мирового биатлона достаточно много. Я это понимаю и делаю всё, чтобы максимально добавить на лыжне. Конечно, всё сразу, как по мановению волшебной палочки, не произойдёт. Если год назад я проигрывала ведущим зарубежным биатлонисткам две минуты, это не значит, что уже в декабре буду на равных с ними «зарубаться ногами». Но приблизиться секунд на 30-40 вполне реально. Рецепт здесь один – пахать во время сборов. Сейчас с нами, кроме чисто биатлонных наставников, занимается чемпион Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам Михаил Девятьяров. Надеюсь, и с его помощью смогу показывать на трассе более быстрое время.

Коллектив у нас дружный, атмосфера хорошая, и никто косо друг на друга не смотрит. Да, есть лидеры – Катя Юрлова, Таня Акимова, но они себя не ставят выше других. В данный момент надо полностью отдаваться работе и не думать, попаду на Олимпиаду или нет. Хотя предполагаю, что зимой всё же будет достаточно жёсткая конкуренция, ведь на Игры в Корею отправятся только пять девушек", — приводит слова Сливко агентство «Тюменская арена».

Источник: Тюменская арена Сообщить об ошибке
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Виктория Сливко
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14 сентября 2017, четверг
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