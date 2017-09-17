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Шестерикова: Бог решил, что Слепцовой пора стать мамой

17 сентября 2017, воскресенье. 10:35 Другие

Биатлонистка резервной сборной России Ольга Шестерикова поделилась впечатлениями от выступления на летнем чемпионате мира в Чайковском, а также прокомментировала решение олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой завершить карьеру в связи с беременностью.

«Для меня это был хороший опыт в плане психологии. Во многом именно из-за проблем в этом компоненте я пока не могу себя полностью реализовать в спорте. В Чайковском нас ждал большой ажиотаж, болельщики, шумная поддержка, эмоции. Мне было полезно через это пройти.

Что касается Светланы, то всему, видимо, своё время. Значит, Бог решил, что Свете пора стать мамой. Это, наверное, самое главное в жизни женщины. А в биатлоне Слепцова уже всего достигла", — приводит слова Шестериковой агентство «Тюменская арена».

Источник: Тюменская арена Сообщить об ошибке
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Светлана Слепцова
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