Шипулин: на ЧМ не вышло порадовать личной победой, буду исправляться на ЧР

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился ожиданиями от стартующего 21 сентября в Чайковском чемпионата страны по летнему биатлону.

«Второй раз за месяц по маршруту Екатеринбург – Чайковский. 21-24 сентября там летний чемпионат России. Приходите поболеть! На чемпионате мира в августе не вышло порадовать вас личной победой, буду стараться исправиться на России! Надеюсь, народу на трибунах и на трассе будет не меньше! Двух болельщиков везу сам. Вещи влезли, едем безопасно», – написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграме» Антона Шипулина.