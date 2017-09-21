Клячин: цель на сезон — попасть на чемпионат Европы и достойно там выступить

Победитель индивидуальной гонки на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском Сергей Клячин поделился эмоциями от завоевания золотой медали.

«Трасса здесь мне хорошо известна, могу даже с закрытыми глазами её проехать. Думаю, отчасти это помогло сегодня. Ставил себе задачу отработать на рубеже. А насчёт мест не думал. Просто стартовал свободно. Видимо, так и надо всегда бегать.



На летнем чемпионате мира у меня была хорошая форма. Просто совершил небольшую ошибку перед спринтом в плане тренировочного процесса. И со стрельбой, конечно, чуть-чуть не получилось. А функционально был хорошо готов.



К этому сезону я готовлюсь, как всегда, с Иннокентием Каринцевым. Цель на сезон — отобраться на чемпионат Европы и достойно выступить там», — приводит слова Клячина официальный сайт СБР.