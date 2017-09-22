Слепцова: первая осень без биатлона – такое чувство, что это было не со мной

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала о своих ощущениях после завершения карьеры в свази с беременностью.

«Всем желаю влюбиться. Моя первая осень без биатлона – такое чувство, что это было так давно и не со мной», – написала Слепцова на своей странице в «Инстаграме».

На чемпионате мира 2017 года по летнему биатлону в Чайковском Светлана сначала завоевала золотую медаль в смешанной эстафете, а затем выиграла спринт и гонку преследования.