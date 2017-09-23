Борец Курак стал чемпионом мира среди военнослужащих

В Клайпеде (Литва) на чемпионате мира среди военнослужащих вступили в борьбу за медали борцы греко-римского стиля. Прошли соревнования в четырёх весовых категориях. Россияне завоевали две медали — золото на счету Адама Курака (до 71 кг), а серебро в активе Алексея Киянкина (до 66 кг).

Греко-римская борьба. Чемпионат мира среди военнослужащих. Клайпеда, Литва.

До 66 кг

1. Карен Асланян (Армения).

2. Алексей Киянкин (Россия).

3. Жеонг Чеол (Корея) и Халили Матид (Иран).

До 71 кг

1. Адам Курак (Россия).

2. Армен Якобян (Армения).

3. Максим Евтушенко (Украина) и Блабангард Афшин (Иран).