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На 84-м году жизни скончалась гандболистка и тренер Тулякова-Афанасьева

23 сентября 2017, суббота. 00:25 Другие

22 сентября на 84-м году жизни скончалась знаменитая гандболистка и тренер Галина Тулякова-Афанасьева.

«Галина Александровна, выступавшая на позиции разыгрывающей, в составе московского «Труда»/«Луча» неоднократно становилась чемпионкой СССР в 1960-е годы. В 1963 году «Труд», одним из лидеров которого была Галина Тулякова, стал первой в истории советской командой, выигравшей гандбольный Кубок европейских чемпионов как среди мужчин, так и женщин. В 1/4 финала «Труд» обыграл действующих обладательниц Кубка из пражской «Спарты», а в финале москвички были сильнее датского клуба «Фредериксберг». Следующий раз команда из России (звенигородская «Звезда») выиграла главный европейский женский клубный турнир только в 2008 году», — говорится в некрологе на сайте ФГР.

Тулякова-Афанасьева была капитаном сборной СССР в 1960-е годы. В 1962 году она выступала на первом для женской сборной СССР чемпионате мира, который проходил в Румынии. Советские гандболистки заняли тогда 6-е место.

После окончания игровой карьеры Галина Александровна работала тренером московского «Луча», воспитала целый ряд известных гандболисток.

Источник: Федерация гандбола России Сообщить об ошибке
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