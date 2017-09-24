Мельников выиграл ЧМ по греко-римской борьбе среди военнослужащих

В Клайпеде (Литва) завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе среди военнослужащих. В заключительный день проходили соревнования в весовых категориях до 80, 85, 98 и 130 кг. Все россияне завоевали медали, но золото взял лишь чемпиона мира и Европы Никита Мельников. Серебро у Евгения Салеева, бронзовые награды получили Василий Паршин и Азамат Хакулов.
Греко-римская борьба. Чемпионат мира среди военнослужащих. Клайпеда, Литва
До 80 кг
1. Андрей Антонюк (Украина).
2. Елтын Васирзаде (Азербайджан).
3. Азамат Хакулов (Россия) и Рафик Манукян (Армения).
До 85 кг
1. Жан Беленюк (Украина).
2. Евгений Салеев (Россия).
3. Ислам Аббасов (Азербайджан) и Фаллах Хамидабади (Иран).
До 98 кг
1. Никита Мельников (Россия).
2. Орхан Нуриев (Азербайджан).
3. Сергей Стародуб (Беларусь) и Каусманен Матти Элиас (Финляндия).
До 130 кг
1. Кнустаутас Мантас (Литва).
2. Эдгар Хачатрян (Армения).
3. Василий Паршин (Россия) и Хейки Наби (Эстония).