Мельников выиграл ЧМ по греко-римской борьбе среди военнослужащих

В Клайпеде (Литва) завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе среди военнослужащих. В заключительный день проходили соревнования в весовых категориях до 80, 85, 98 и 130 кг. Все россияне завоевали медали, но золото взял лишь чемпиона мира и Европы Никита Мельников. Серебро у Евгения Салеева, бронзовые награды получили Василий Паршин и Азамат Хакулов.

Греко-римская борьба. Чемпионат мира среди военнослужащих. Клайпеда, Литва

До 80 кг

1. Андрей Антонюк (Украина).

2. Елтын Васирзаде (Азербайджан).

3. Азамат Хакулов (Россия) и Рафик Манукян (Армения).

До 85 кг

1. Жан Беленюк (Украина).

2. Евгений Салеев (Россия).

3. Ислам Аббасов (Азербайджан) и Фаллах Хамидабади (Иран).

До 98 кг

1. Никита Мельников (Россия).

2. Орхан Нуриев (Азербайджан).

3. Сергей Стародуб (Беларусь) и Каусманен Матти Элиас (Финляндия).

До 130 кг

1. Кнустаутас Мантас (Литва).

2. Эдгар Хачатрян (Армения).

3. Василий Паршин (Россия) и Хейки Наби (Эстония).