Кёрлингисты Краснодарского края и Санкт-Петербурга победили на старте Суперкубка

В Сочи стартовал Суперкубок по кёрлингу среди мужских команд, который является отборочным на чемпионат Европы и квалификацию зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). В первом туре команда Краснодарского края (скип – Евгений Архипов) победила команду Москвы (Алексей Стукальский) – 8:5.

Сборная Санкт-Петербурга со скипом Алексеем Тимофеевым обыграла команду Московской области (Александр Ерёмин) со счётом 6:4.

Две лучшие команды по итогам кругового турнира выйдут в финал соревнований.