Женская сборная России по гандболу победила Португалию в квалификации ЧЕ-2018

Женская сборная России по гандболу в первом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года в Москве оказалась сильнее команды Португалии, победив со счётом 32:25. В составе победительниц по шесть голов забили Анна Кочетова и Ксения Макеева.

Во втором туре подопечные Евгения Трефилова на выезде сыграют с командой Австрии. Матч пройдёт в городе Мария-Энцерсдорф 30 сентября.

Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы — 2018. Квалификация

Россия — Португалия — 32:25 (13:14).

Посмотреть запись матча вы можете на официальном сайте Федерации гандбола России.