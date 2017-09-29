Сборная России по мини-футболу сыграет с Польшей и Казахстаном на ЧЕ-2018

В Любляне (Словения) состоялась жеребьёвка мужского чемпионата Европы по мини-футболу, который пройдёт в столице Словении с 30 января по 10 февраля 2018 года. Соперниками сборной России на групповой стадии турнира будут команды Польши и Казахстана.
Мини-футбол. Чемпионат Европы-2018. Любляна. Результаты жеребьёвки
Группа А
Словения, Италия, Сербия.
Группа В
Россия, Казахстан, Польша.
Группа С
Португалия, Украина, Румыния.
Группа D
Испания, Азербайджан, Франция.
30 января сборная России сыграет с поляками, а 3 февраля — с командой Казахстана.