Сборная России по мини-футболу сыграет с Польшей и Казахстаном на ЧЕ-2018

В Любляне (Словения) состоялась жеребьёвка мужского чемпионата Европы по мини-футболу, который пройдёт в столице Словении с 30 января по 10 февраля 2018 года. Соперниками сборной России на групповой стадии турнира будут команды Польши и Казахстана.

Мини-футбол. Чемпионат Европы-2018. Любляна. Результаты жеребьёвки

Группа А

Словения, Италия, Сербия.

Группа В

Россия, Казахстан, Польша.

Группа С

Португалия, Украина, Румыния.

Группа D

Испания, Азербайджан, Франция.

30 января сборная России сыграет с поляками, а 3 февраля — с командой Казахстана.