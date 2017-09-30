Ватерполисты «Штурма-2002» одержали первую победу в квалификации Кубка Европы

Подмосковный клуб «Штурм-2002» победил немецкий «Уайт Шаркс Ганновер» со счётом 11:5 (2:0, 3:1, 4:1, 2:3) в матче квалификации Кубка Европы по водному поло, которая проходит в Мишкольце (Венгрия). В составе «Штурма» трижды отличился Павел Кузьменков, по два мяча забили Иван Сучков и Константин Харьков.

Накануне российская команда потерпела поражение от венгерского «Мишкольци» со счётом 6:16.

В следующем матче турнира «Штурм-2002» сыграет с черногорским клубом «Приморац». Также в группе А «Штурму-2002» предстоят встречи со словацким «Кошице» и испанским «Кадисом».